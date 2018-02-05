天下父母心！不肖子辱罵、性命威脅 母反求法官輕判

2018-02-05 15:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市42歲白姓男子，因長期對母親暴力相待，其母申請保護令獲准，不料去年農曆新年期間，他在住處門口大聲叫罵，還用不堪入耳的三字經或五字經辱罵母親，又用腳踹門威脅「殺死你全家」，不過，法院審理時，白母卻哀求法官，她已原諒兒子，希望法官能輕判，給其子一個機會，法官雖痛批白男未能孝順父母，還對母親惡言相待，且飾言狡辯無悔意，卻因白母求情，而依家庭暴力防治法輕判拘役50日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，白男在2016年間因對年邁母親暴力相向，其母於同年12月透過警方取得保護令，禁止白男辱罵恐嚇母親，不料，保護令生效還不到1個月，去年（2017年）1月23日晚間，白男想看兒子，在母親住處門口大聲吆喝母親開門與下樓，並叫罵「讓我看一下兒子會死嗎？」，白母與家人趕緊躲藏，他又大罵「躲東躲西躲啥小？」，又以髒話辱罵母親，還踢踹大門威脅說，如果白母不開門，他就要「殺死你全家」，經中市太平警方制止並法辦。

台中地院審理時，白男宣稱自己精有神上的疾病，否認自己有上述行為，也否認案發時酗酒，不過，法院委託草屯療養院鑑定，卻認為他無明顯的精神疾病，另外，中國醫藥大學附設醫院的病歷顯示，白男雖因精神病症求診，但病情穩定，法院認為他案發當時，精神狀況良好，不能以罹患精神疾病為由減刑。

不料，白母卻於開庭時，為兒子向法官求情，白母希望法官能憐憫母子親情而輕判，再給兒子一個機會，她已經原諒兒子，也不要求兒子給她任何賠償，只希望法官輕判，台中地院雖認為白男始終否認、狡辯犯行，不見悔意，卻又顧及白母求情，依家庭暴力防治法輕判拘役50日，可易科罰金5萬元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆