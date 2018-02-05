2月大男嬰窒息亡 母哭求「別讓兒子再受解剖之痛」

2018-02-05 13:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市37歲蔡姓婦人去年6月間，將2個月大兒子獨留家中，返家後兒子疑因溢奶又被毛毯悶住不幸窒息身亡，檢方認為男嬰溢奶、被毛毯悶住時，第一時間如有人在旁發現，就能阻止憾事發生，蔡婦將男嬰獨留家中確實有過失，蔡婦在桃園地檢署檢察官相驗時哭求，「甘願承擔所有罪刑！不要讓兒子再受解剖之痛」，檢方考量她承受喪子之痛，也不願憾事發生，偵結予以緩起訴處分。

蔡婦於去年6月23日早上9點多，帶著長女到附近的菜市場買菜，2個月大兒子則獨留家中，蔡婦直到10點多返家時，發現兒子頭部被毛毯蓋住，鼻孔滲出牛奶、血液，已經沒有呼吸心跳，報案送醫急救仍宣告不治，死因疑為奶水吸入或毛毯悶住窒息。

檢方相驗後，原打算解剖小男嬰遺體，以釐清確切死因，但蔡婦哭求，「甘願承擔所有罪刑！不要讓兒子再受解剖之痛！」

檢方調查，小男嬰溢奶、被毛毯悶住時，如果第一時間被發現，可來得及給予援助、阻止悲劇，顯見蔡婦將兒子獨留在家確實有疏失，也違反「兒童及少年福利與權益保障法」規定，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童獨處。

檢方指出，蔡婦丈夫在外賺錢養家，她獨自照顧2名稚齡幼子已備極辛勞，相驗時她哭求不願讓愛子再受苦，考量她為人母也不願這樣的憾事發生，並非無可憫恕，偵結予以緩起訴處分，緩起訴期間1年6個月，並向公庫支付2萬元。