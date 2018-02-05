用酒精導航？醉男酒駕 同一地點被警查獲2次

2018-02-05 13:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市警局第三分局交通分隊員警值勤時，發現37歲騎機車的蔡姓男子，右手握著機車油門，左手不停在空中揮舞，嘴巴不斷喃喃自語，彷彿在與人說話，警方攔查又發現他酒駕，酒測濃度0.67毫克，他宣稱自己要用「導航」來找路，警方卻不見導航設備，不禁質疑說「你是用酒精導航嗎？」，蔡男已有5次酒駕前科，這次是第6次酒駕被捕，巧合的是，他第5次與這一次酒駕（第6次），都是在同一地點，被相同的兩名員警查獲，堪稱是「意外的緣分」。

第三分局交通分隊分隊長蔡興邦、警員蔡政翰，上週五傍晚交通繁忙時，於東區樂業路，見蔡姓男子騎機車，用右手單手駕駛，另一手在半空中不斷揮舞，嘴巴不斷講話，行為怪異而盤查，蔡男宣稱，他找不到路，左手揮舞與嘴巴喃喃自語，是他正在用「導航」找路，不過，警察卻不見導航設備，又感覺蔡男很眼熟，調閱紀錄，原來他是已有5次酒駕前科，第5次酒駕與這次酒駕，都是在同一地點，被同樣的警察盤查。

蔡男坦承喝3瓶啤酒，酒測值為0.67毫克，但他仍堅持警方盤查時，他正在靠著「導航」找路，員警不禁質疑「你是用酒精導航嗎？」，蔡男第5次酒駕是今年1月，地檢署尚未開庭偵查，他又再犯第6次酒駕，且於同一地點被相同警察查獲，員警戲稱「真是意外的緣分」，依據公共危險罪嫌法辦。

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