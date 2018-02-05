警5分鐘找回遺失皮夾 美籍男驚讚

2018-02-05 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕台灣警察侯賽雷！一名美籍遊客前天自北部騎車來台中訪友時不慎遺失皮夾，由於內有證件及現金，他慌張地跑進警所求助，警方詢問他騎車經過路線一一打電話至鄰近派出所詢問，5分鐘內竟馬上替他找回，讓他嘖嘖稱奇，數次豎起大拇指大讚台灣警察：「Good job！」。

警方說，該位名字叫Khoshnood behrang的美籍男子來自夏威夷，在香港工作，最近趁著假期來台旅遊，當天剛從台北騎車南下台中找朋友敘舊，原本計畫要一路向南直奔墾丁，沒想到卻突然發現皮夾不見，才慌慌張張跑到第二分局立人派出所求救。

只見不會講中文的他對著警察比手畫腳，這時精通英文的副所長林聖國趕緊上前詢問了解原委，研判皮夾應該是騎車時不慎掉在路上，進一步詢問他騎車經過路線，立即一一打電話至鄰近派出所詢問，果然皮夾已經被好心路人拾獲並送到第五分局水湳派出所，短短5分鐘就讓原本焦急的他放下心中大石頭。

他告訴警方皮夾內有來台旅遊用的現金以及證件，不見的話會非常麻煩，還好遇到好心民眾跟熱心警察幫忙，警方見他僅穿著單薄外套，也好意提醒他這幾天台灣有強烈寒流來到將持續低溫，他想了一下決定先返回台北，最後為避免找不到路，警方還帶著他一起騎車至水湳所認領皮夾，所幸內容物完全沒有短少，讓他得以繼續台灣之旅。