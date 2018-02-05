上門解糾紛 警循線破4人販毒集團主嫌1人收押

警方查獲一臉錯愕的蒲男。（記者陳文嬋翻攝）

2018-02-05 13:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警分局破獲以蒲男為首的販毒集團，蒲男被抓前2小時一度報案有人鬧事，警方不動聲色登門化解糾紛後，10分鐘後鄭男上門逮人，溯源查出上游董男，趁他開完庭埋伏收網，循線查獲4人送辦，總計起獲毒品近40公克，法院裁定蒲男收押。

鳳山警分局偵查隊去年接獲線報，指稱蒲男涉嫌以鳳山區1棟大樓為據點販毒，警方經過半年跟監蒐證後，1月29日凌晨見時機成熟，直搗該處毒窟查緝。

有趣的是，警方埋伏蒲男住處外之際，突然發現有人登門鬧事，蒲男還打110報案，警方不動聲色，由忠孝所警網到場，對方見警方離去，蒲男告訴警方沒事，忠孝所警網佯裝離去。

不料經過10分鐘後，鄭男帶滕姓女友前來，入內準備交易毒品，警方發現門沒鎖，直接尾隨入內，當場於滕女身上查獲與鄭男共同持有欲販售給蒲男的毒品安非他命1.03公克，將3人帶回警局偵辦，3人當場一臉錯愕。

警方連日徹夜向上溯源，查出董男為第三層上游，獲悉他將於2月1日上午10時許，前往高雄地檢署開庭，警方埋伏在外等候，待董男開庭完後，持拘票將他拘提到案。

警方於他的機車置物箱內，查獲毒品安非他命18包，總計毛重38.87公克，令警方感到不可思議，董男到地檢署開庭，竟還敢將毒品放在車內，再騎車前來開庭，實在很大膽，但仍栽在警方手裡。

警方表示，蒲男（45歲，毒品、殺人未遂、妨害自由等前科）、鄭男（28歲，毒品、詐欺前科）、滕女（28歲，毒品前科）、董男（40歲，毒品前科）等4人到案，均矢口否認販毒。

警方指出，但有3名藥腳指認蒲男販毒，蒲男供出鄭男販毒，鄭男也供出董男販毒，警方層層向上溯源，警訊後將4人依毒品罪嫌送辦。

檢方訊後將蒲男、鄭男、董男等3人聲押，經法院裁定蒲男收押，鄭男2萬元交保，滕女、董男則飭回，但檢方向院方提出抗告，院方目前審理中。

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