男子藏毒因違停露餡 反飆罵「毒友」帶賽

白色自小客被保大員警攔查。（記者許國楨翻攝）

2018-02-05 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市裔姓男子車上藏毒，自信藏於無形卻載到身上攜毒還被通緝的友人，導致警方附帶搜索在車上搜出一堆毒品，只是裔男未反省因自己違停露餡反責怪友人帶賽，甚至氣到忍不住連飆三字經連〝王八蛋〞都爆出口，讓警方也看不下去斥責，請搞你搞清楚到底是誰連累誰再說。

台中市警局保安大隊第一中隊上週巡經文心路四段時，發現一輛白色自小客違停影響到車流上前勸離，此時24歲的裔姓駕駛見警方靠近，心虛的趕緊發動引擎就要駛離仍被攔下，見坐在副駕駛座的楊姓少年刻意低頭滑手機逃避警方目光直覺有異，且車內飄出濃濃K他命味道，立即示意兩人下車受檢。

經以警用電腦查詢，果然查出少年是傷害通緝犯，此時他也自行從左褲袋拿出K盤1個、K他命1包交付，警方附帶搜索自小客，又在置物箱查獲K他命17包（41.5公克）、毒咖啡包31包（重23.8公克）、梅錠1包（6公克），以試劑初篩均有毒品成分。

裔男自知法網難逃遂坦承持有及吸食毒品，只是裔男未反省因自己違停露餡反責怪友人是豬隊友帶賽，甚至氣到忍不住連飆三字經連〝王八蛋〞都爆出口，讓警方也看不下去斥責，自己帶這麼多毒品還好意思怪別人，訊後全案依毒品罪嫌送辦並將少年解送歸案。

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