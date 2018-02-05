頭城無情火毀3代天倫樂 鄰居不捨

宜蘭縣頭城鎮昨天發生住宅火警。（記者簡惠茹攝）

2018-02-05 12:06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮昨天發生住宅火警，三代同堂的大家庭，造成2死4傷，其中3人還在跟死神搏鬥中，鄰居不捨的說，幾個小朋友就像小土雞一樣都會在附近竄來竄去，希望他們可以度過這次難關。

43歲鄰居陳小姐說，林姓老翁家開麵店已經超過20年了，從她搬來頭城這裡住以後，國五還沒開通前，麵店就一直經營到現在了，以前車子走北宜公路的時候，車子一下北宜，很多都會在林老的麵攤吃點東西，稍作休息，是大家共同的回憶。

陳女說，鄰居大家感情都很好，一早就常常互相串門子，有時候她沒有油蔥了，就會開玩笑到麵店，跟這次火警意外過世的林婦說，「阿姨，我來偷油蔥囉」，林婦都會跟她說，拿去拿去，不要客氣，阿姨這次卻不幸罹難，真的很難過，很捨不得。

「他們平常就像小土雞一樣跑來跑去」醫院加護病房現在還有躺著2名小孩，和林翁二媳婦插管治療中，3人生命危險還在跟死神搏鬥，陳女說，林翁家2戶共有8名小孩，平常都在這附近跑來跑去，最小的小男孩平常雖然調皮，但是相當可愛，常常來她家玩，搬東西，真的看著他們長大，希望他們度過這次難關。

陳女表示，昨天看到林翁二媳婦站在3樓陽台呼救，不斷喊著「救救我的小孩」，聽了真的很心痛，她一直請樓下鄰居幫忙接住6歲的女兒，他們一直勸她再等等，不要急，可是她被煙嗆得很害怕，一時心急就把女兒拋下，下面的人接不住，後來她又抱著另一個女兒跳下來，希望在醫院的她們可以度過難關。