獨家》賤賣黨產案追國發院土地交易 北檢首傳前行管會承辦人

2018-02-05 11:52

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨涉賤賣黨產案，已從三中案轉聚焦於國發院土地交易；因國民黨前主席連戰不願賤賣，五度未簽售地公文，不料馬英九接任黨主席後，迅速賣地給元利建設，國民黨還預先替買家負擔部分土地增值稅4.2億元，針對國民黨疑涉賤賣等疑點，北檢1月間，已陸續傳喚經手該交易的前國民黨行政管理委員會高層鄭國禎等多人到庭證述。

國民黨黨產可細分黨營事業持有，以及國民黨名下財產等兩部分，諸如三中等黨營事業資產，由中央投資公司負責；國發院土地及原中央黨部大樓等掛在國民黨名下的財產，則由國民黨行管會負責決策，當時兼任中投董事長及行管會主委的張哲琛，即是直接聽命於馬英九的指示，負責處分黨產的總舵手。

因黨產數量龐大，張哲琛旗下另有兩員大將，代其專責交涉黨產交易；負責處分三中等黨營事業相關資產的專業經理人，為中投前總經理汪海清，承辦國發院土地交易等國民黨名下資產的承辦人，則是鄭國禎。

專案小組獲報，張哲琛曾上簽給馬英九，指國發院土地經5次公開標售，僅元利建設一家出標，付款條件快速，為因應國民黨當前財務需求，擬以總價42.5億元讓售；馬批示回覆「悉」。據悉，張哲琛當時內簽向馬報告的內容，即是鄭國禎的團隊與元利建設蔡姓副總等團隊協商後的結論。

關於此部分疑點，今年1月15日早上，北檢曾傳訊張哲琛到庭作證，當天張哲琛見記者訪拍，只強調是以證人身分赴訊，但不願說明案情；當天除了張哲琛被傳喚外，汪海清等人也因三中案再次被傳喚出庭。

國發院土地底價自公開標售起算的4個月內，從65億元狂降至38.3億元成交，與連戰擔任黨主席時所預期的65億元賣價，有高達26.7億元的價差；時任台北市長的馬英九接替連戰當上黨主席後，除具有土地賣方代表身分，還掌握都市計畫進度的決策權，但馬主席的決策卻與前主席連戰不同調。

2005年8月，馬英九接任黨主席後簽下售地公文，使國發院土地成為他宣示黨產歸零政見的首筆「政績」，也啟動國民黨之後涉嫌賤賣三中等重要黨產的引擎；同年12月底，三中股權即被賣給余建新旗下的榮麗公司。

關於國發院土地交易，雙方原談妥42.5億元成交，元利預估日後將負擔土增稅成本9.4億元，要求國民黨再降價，國民黨同意負擔其中4.2億元，究竟此環節有無涉及賤賣？北檢今早表示，案件持續偵辦中，基於偵查不公開，不便說明。

國發院土地交易起源於地方期待國民黨捐出中興山莊北側土地供永建國小遷校，2002年間，國民黨向馬市府申請提出中興山莊北側及南側（國發院）的都市計畫，獲馬市府首肯，自2005年4月起，國民黨五度標售中興山莊土地2萬3700多坪，但只有元利出標，連戰從未簽售地公文，並指示張哲琛向當時的國民黨副主席馬英九報告。