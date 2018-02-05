警員爽偕再婚妻跨國蜜月 臉書照卻現這東西害慘他…

2018-02-05 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕北投分局前總務曾增琦，偕再婚分局女會計前往義大利度蜜月，卻被同事發現，他脖子上掛著分局遺失相機，返國被查辦。一審依侵占公有器材罪部分則判刑2年8月，褫奪公權2年，行使偽造私文書罪則判刑4月，得易科罰金12萬元；二審雖改依行使偽造「準」文書罪論處，但仍是4月刑期，得易科罰金，侵占公有器材罪部分駁回上訴；三審維持二審見解，今全案定讞。

據悉，曾男2002年起在北投分局擔任總務工作，負責財產與營繕業務，但他2012年1月至2014年7月年間，因冒用藍姓工友名義操作「台北市政府員工愛上網」領物系統，冒領文具、衛生紙與塑膠帶，已遭查辦；分局督察組後再查到，曾任職總務期間，約有40萬元帳、物無法相對，遂將他改調人事室，同時索賠。

全案會爆，是因曾男2014年間與再婚女會計赴義大利旅遊時，上傳照片至個人臉書，卻被同事發現他脖子上掛著的是分局遺失的SONY相機；他返國後立刻遭約談，事後被依利用職務侵占分局公有財物、偽造文書等罪移送法辦；檢方調查後起訴。

曾男在士林地院審理期間否認侵占公有器材，辯「我只是帶沒電相機回家充電、忘了還回去」，但同事打臉提到「從他接業務開始只看過相機包裝盒、沒見過相機」，法官最後拒絕採信被告辯詞，並認定身為警員的他，法治觀念薄弱，依行使偽造私文書罪、侵占公有器材罪判刑。

曾男上訴後被被認定有罪，高院僅就法條作變更，改依行使偽造「準」文書罪論處，侵占公有罪部分駁回上訴；最高法院維持高院見解，今依侵占公有器材罪部分判曾2年8月，褫奪公權2年，行使偽造「準文書」罪部分則獲刑4月，得易科罰金12萬元，全案確定。