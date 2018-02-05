台中「安居專案」發威 大掃蕩毒瘤出住宅區

警方逮捕藏身大樓內的藥頭送辦。（記者許國楨翻攝）

2018-02-05 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕誰都不想鄰居是毒窟或製毒工廠，台中檢警為此啟動「安居專案」鼓勵民眾提供情資，連日來共掃蕩據為販毒大樓與社區38處、涉毒熱點50處，逮捕143人，破獲新興毒品分裝工廠、大麻栽種場所及K毒製造工廠各1處，扣押各級毒品2849公克，其中涉嫌販賣共計39人，檢察官聲押22人，法院裁定羈押15人，期將毒瘤趕出社區，提供民眾安心生活環境。

市警局表示，「安居專案」執行對象除了從藥腳向上溯源外，更重要的是民眾反映情資，例如110報案檢舉、治安會議及對於村、里、鄰長、社區大樓管委會的訪查等，也要求各保全公司指導保全員如何觀察可疑，同時設計「掃除毒品公害，一起來！」宣導海報，由各警察機關發送到各社區大樓，鼓勵民力積極提供犯罪線索。

在此次專案中，警方在大樓社區內查獲多起製毒工廠，毒販利用住戶多鄰居互不熟識特性幹起非法勾當，有毒販租屋種植大麻或利用大樓隱蔽性製造K毒；也有藥頭利用分裝機及封口機將毒品摻入咖啡包或飲品沖泡包內，成為毒品分裝工廠，為防止對毒品泛濫起了推波助瀾之力，檢方聲押率56.4％，准押率為68.2％，避免民眾產生「今天抓藥頭，明天放藥頭」觀感，對於政府緝毒決心打折扣。

警方表示，在查獲民眾反映案件後，也會在保密前提下將結果回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府緝毒決心，在雙方互信基礎下，如發現不法情事立即反映，讓「友善通報網」更加堅實，強化全民反毒意識，更重要的是掃蕩對象不僅是於中下盤毒品，更讓藏身幕後的大盤販毒者無所遁形。

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