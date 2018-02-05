愛情騙子又現蹤 警花2小時苦勸屏東大叔別上當

2018-02-05 09:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕繼假冒馬國石油商詐騙熟女案後，屏東市又發生假冒港妹，甜言蜜語詐騙屏東大叔匯款80萬元買名牌包案，所幸保七總隊員警及台銀屏東分行職員發現，苦勸2個小時才成功阻騙。

詐騙集團盜用美女照片，藉由手機LINE系統聯絡上45歲的陳姓大叔，自稱是來自香港的「伊珊妹」，不斷以甜言蜜語溫柔攻勢取得大叔信任後，再以投資香港名牌包及珠寶、首飾會有高額獲利為誘餌，詐騙大叔匯款新台幣80萬元，並說只要「過年前」投資匯款，就會有5倍400萬的獲利，「伊珊妹」還會來台灣和他一起過年。

屏東大叔不疑有他，2月2日上午到台灣銀行屏東分行辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，並用手機照領匯款單據，引起張姓行員的注意，立即通知派駐台銀的保七員警前來關心了解，但大叔一直相信，只要80萬元匯過去，「伊珊妹」就會和他在一起並有400萬高額獲利，堅持要完成匯款，並稱被騙會自行負責。

保七小隊長陳仲模、警員林文柱等人與銀行職員，花了2個小時馬拉松式苦勸後，屏東大叔最後才驚覺是一場愛情詐騙案，不再堅持匯款。

保七總隊表示，今年已經攔阻了8起各類愛情詐騙案件，請民眾一下要小心，別被騙了。

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