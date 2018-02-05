越傭當小三還拍私密淫照 男主人誤傳正宮手機ＧＧ了

2018-02-05 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕致命的誤傳！新竹陳姓男子99年間將逃逸越勞阮女引進家中當清潔婦，竟當成「小三」，趁正宮不在時，不僅上女主人的床與陳男雲雨，過程中陳男還多次拍下二人激情照及阮女下體特寫照，結果去年陳男竟一個不小心將淫照誤傳LINE給妻子，這下子整個完蛋，陳妻怒提告訴，新竹檢方認定性愛照片足以認定二人確有性行為，上週將二人均依妨害家庭提起公訴。

檢警調查，已婚的陳男99年底某日經友人介紹，僱用越南籍逃逸外勞阮女到家裡從事打掃清潔工作，102年間陳男趁妻子不在家之際，竟涉嫌帶阮女進主臥室浴室，洗鴛鴦澡然後上床「炒飯」。

此後，阮女從逃逸外勞清潔婦身分一躍而成男主人的小三，二人常背著女主人找機會「嘿咻」。

期間陳男更常以手機拍攝與阮女雲雨的性愛照片，以及阮女暴露下體的特寫鏡頭私密照片，存在手機裡，三不五時就拿出來回味一番。

沒想到去年3月慘劇發生，某日陳男一個不小心，竟將與阮女的性愛照片以及阮女下體特寫照共5張，誤傳到妻子手機內，太座發現姦情後震怒，憤而對二人提出告訴。

陳男坦承拍攝阮女暴露生殖器官的私密照片，聲稱拍照純供自己欣賞。然而檢方認為，這些照片客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡而具猥褻性，顯見2人曾有肌膚之親並發生性交行為。

陳男讀小學的女兒說，曾與父親以及傭人阮女出遊期間，在飯店親眼見到2人脫光衣服在床上親親、一起洗澡等「奇怪行為」。

陳男的兒子也說，父親誤傳與阮女性愛照片及阮女暴露下體的私密照片到母親手機當天，爸媽發生嚴重爭吵，爸爸當場要媽媽刪除手機內他誤傳的照片，並揚言將離婚。

檢方調查，小女兒曾與父親與阮女多次國內外出遊，並父女一同到越南尋訪阮女同遊，可見其所見所聞應屬事實。二人依妨害家庭罪嫌提起公訴。