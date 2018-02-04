前男友砸車還硬開走 警方30分鐘找回愛車還查獲通緝犯

莊男開走前女友的愛車，卻因前女友愛車的警報器，讓莊男被查獲。（記者王秀亭翻攝）

2018-02-04 16:45

［記者王秀亭／台東報導］台東市盧姓女子日前與莊姓前男友發生口角後，莊男不僅憤而砸盧女愛車，還當面開走，盧女氣得報警協尋愛車，台東警分局南王派出所鎖定莊男行蹤後，利用驚動汽車警報器方式，引出莊男，警方進一步查證身分，並入屋搜索，連帶查出莊男是名通緝犯，警方隨即移送法辦。

「我的前男友開走我的車。」盧女日前走進南王派出所報案，開口後就不斷掩面泣訴前男友的惡行惡狀，南王派出所長林皇志一改以調閱路口監視器追查車輛，而是指派所內警員王宗漢、洪崑堯組成快速打擊反應小組，從盧女得知莊嫌平時出沒地點，果然在10分鐘後在一處巷弄內發現車輛。

盧女一見愛車，開心之餘仍提醒警方前男友手中可能持有刀械棍棒，林皇志暗中呼叫分局偵查隊支援外，突然靈機一動，利用驚動盧女愛車警報器方式，吸引屋主出門查看之際，表明身分及事由，經屋主同意進入屋內逐層搜索，果然在屋內3樓廁所查獲莊嫌。

警方盤查後，發現莊男還是名通緝犯，從其身上查扣到盧女汽車鑰匙、安非他命吸食器1組等物。莊男被捕後，僅坦承砸車，但否認有吸食毒品，警方仍依毒品危害防制條例罪、毀損罪、違反森林法通緝案移送地檢偵辦

盧女也對警方可以從其報案到找回愛車，過程只有短短30分鐘，對警方再三表示感謝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音