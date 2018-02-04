這個竊賊很專業 遭竊社區花錢設「銅牆鐵壁」

慣竊周百齡入侵社區，尋找作案對象。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-04 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大里區兩處社區，1週內被慣竊周百齡入侵3次，偷走一名女老師的信用卡，盜刷10多支iphone手機，金額將近40萬元，警方發現這名慣竊很專業，沒留下任何證據，更令警方驚訝的是，此賊竟搭乘計程車犯案，社區居民相當惶恐，只好集資加高社區圍牆、安裝「尖山座」，把社區弄得宛如銅牆鐵壁。

事隔2個月，周嫌竟因「走路太快」而被中市警局三分局立德派出所盤查逮捕，周嫌還厚顏炫耀自己曾「拜師學藝」，專挑高級社區下手，警方先解送他入獄服刑，目前清查他涉入的刑案。

警方調查，上述被竊的兩處社區，中間僅隔一條馬路，50歲慣竊周百齡去年12月14日凌晨，先後入侵兩社區，偷走女老師的信用卡，盜刷近40萬元，買10多支iphone手機，事隔一週後，又於同年月22日清晨入侵其中一處社區，破壞住戶窗戶時，聲音驚動住戶圍捕，他爬牆跳入農田逃逸，兩社區一週被同一竊賊入侵3次，居民相當惶恐，還寫信向市長林佳龍陳情，被入侵2次的社區，還花6萬元加高圍牆，裝設「尖山座」，把社區弄得宛如監獄般銅牆鐵壁。

監視器畫面顯示，周嫌先攀越社區大門旁圍牆，入侵後大搖大擺找目標，還會蹲著評估住戶窗戶是否結實，警方發現，周嫌竊盜手法高明，戴口罩、帽子、眼鏡與手套，不會留下指紋等證據，警方想從交通工具追查，卻發現他搭乘計程車偷竊，而且，他不會打電話叫計程車，而是透過便利商店幫他叫車，不會留下電話號碼等個人資料。

警方從他過去的犯案模式中得知，他偷得信用卡，會商請遊民或貧困者盜刷，1999年間，他就犯下20多起竊盜與盜刷信用卡的偽造文書罪，判刑1年6月，近20年來，他多次進出監獄，最後一次出獄是去年8月假釋，出獄後又立即犯案，涉案件數超過10起，另有竊盜罪尚未執行，去年9月底被台中與台東地檢署通緝。

相當謹慎的周嫌，卻在上月23日晚間，因走路速度太快，且不斷左右張望，被立德所員警攔下盤查，他謊報朋友的身分證號碼，卻又講不出年齡，被警方識破逮捕，他承認出獄後又再犯竊案，還厚顏炫耀自己曾「拜師學藝」，依師傅的指導，他會挑選無警衛的高級社區犯案，因為高級社區講求美觀，1樓住戶不會裝鐵窗，他用切割器破壞窗戶玻璃後入侵，但他不願說明師傅是誰，是在哪裡學藝，警方懷疑他學藝的地點是「監獄」，師傅是服刑的「資深慣竊」，正積極清查他涉入的案件中。

慣竊周百齡1週內入侵兩社區3次，圖為他肆無忌憚於社區內找目標的情景。（記者張瑞楨翻攝）

社區加高圍牆，增設「尖山座」，弄得宛如監獄般銅牆鐵壁的情景。（記者張瑞楨翻攝）

社區加高圍牆，增設「尖山座」，弄得宛如監獄般銅牆鐵壁的情景。（記者張瑞楨翻攝）

社區居民相當恐慌，花錢請工人加高圍牆。（記者張瑞楨翻攝）