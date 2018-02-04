騎士闖紅燈遭檢舉 辯稱因眩光看不清號誌

警方檢視蒐證影像，林姓騎士（右一橫條紋上衣）行經路口前號誌已變換為紅燈，但他未減速，仍直行闖紅燈。（記者方志賢翻攝）

2018-02-04 15:55

〔記者方志賢／高雄報導〕一名機車騎士闖路口紅燈，遭民眾以行車紀錄器錄影蒐證檢舉，警依規定開罰1800元，騎士申訴辯稱當時陽光直射，「眩光」導致他無法直視燈號才闖紅燈，但警檢視蒐證影像，發現騎士經路口前燈號已轉紅燈，他未減速，仍直行闖紅燈，違規明確，駁回其申訴。

林姓騎士日前上午7 時30分上班時間，騎車經三民區新民路、灣中街口闖紅燈遭民眾以行車紀錄器錄影蒐證，警方接獲檢舉檢視影帶，認定騎士闖紅燈，開罰1800元。

林男收到罰單，大呼冤枉表示，當時行經路口，因太陽光直射在三色號誌上，他眼睛無法直視，不知道號誌已轉至紅燈，不慎闖紅燈，因此受罰心有不甘。

警方再次檢視蒐證影像，林男行經路口前，號誌已變換為紅燈，但林男未減速，直行闖紅燈，違規事實明確，駁回其申訴。

三民第二分局交通組組長劉易鑫表示，太陽形成「刺眼」的「眩光」，通常發生在早上8點到10點及下午2點至5點，許多用路人受眩光影響，能見度下降，造成交通事故時有所聞。但也因「眩光」，用路人產生恐慌，會更加謹慎駕駛，注意車前狀況並減速慢行，林男行經路口卻未減速慢，且持續直行闖紅燈。

劉易鑫提醒用路人如在駕駛時發生「眩光作用」時，應善用遮陽板、墨鏡，也要保持車距、放慢速度，多點反應時間才能避免交通事故發生。