霸王犬鎮守派出所聲名遠播 吸引日本NHK來採訪

台南市善化警分局頭社派出所的波麗士犬「霸王」，接受日本NHK電視台採訪。（記者劉婉君翻攝）

2018-02-04 15:11

［記者劉婉君／台南報導］台南市善化警分局頭社派出所有一隻「霸王」犬，會鎮守派出所，也會搭乘機車協助清山勤務，聲名遠播，連日本NHK電視台也慕名來採訪，所長黃勝潮笑說，「霸王要紅到日本去了。」

「霸王」原本是流浪犬，黃勝潮於106年初響應局長黃宗仁推動的「認養波麗士犬」活動，讓這隻虎斑色公犬「霸王」成了頭社派出所的一份子。

霸王的體型比一般犬隻高大，眼神銳利，經過黃勝潮將近1年的調教，不只學會「坐下」、「握手」、「跳躍咬球」，也會跳上機車，跟著員警執行清山勤務，大部分時間則鎮守在派出所門口守望，一旦發現陌生人或車輛靠近，就會吠叫提配員警注意「有人、車來了」。

霸王曾在反毒公益健走淨灘活動中擔任反毒大使，表現獲得好評，而遠在日本NHK電視台看到網路分享的畫面，想來台灣製作有關「流浪犬零撲殺」政策的專訪節目，也透過主辦單位找上霸王。

黃勝潮指出，霸王的名聲傳播到日本，另類行銷台灣，同仁們也覺得與有榮焉，也希望藉由認養流浪犬拋磚引玉，讓毛小孩感受溫暖。

台南市善化警分局頭社派出所的波麗士犬「霸王」，接受日本NHK電視台採訪。（記者劉婉君翻攝）