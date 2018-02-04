軍人行為不檢搞外遇 瞎掰不堪妻子虐待訴離婚

2018-02-04 14:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕卓姓職業軍人與蕭姓女子結婚不到2年就出軌，還隱瞞已婚身份與陳姓女子交往，卻被元配蕭女抓到同床共寢，這名職業軍人竟以蕭女抓姦時大聲咆哮，以及向長官告狀，害得他被勒令退役等理由，指他不堪蕭女虐待而訴請離婚，台中高分院法卻認為，卓男外遇並欺騙陳女感情，行為不檢損害軍譽，才是被軍方勒令退役之因，元配抓姦時大聲咆哮謾罵，也是「情理之常」，兩人婚姻難以維持，禍首卻是卓男，判決卓男敗訴。

判決書指出，卓男是聯勤第五地區支援指揮部的職業軍人，2007年底與蕭女結婚，不到2年時間，2009年5月，他在蕭女產子後離家，同年10月隱瞞已婚身份，與陳女交往，2010年初，蕭女會同徵信社與警方，在卓男的租屋處抓姦，兩人衣衫不整同床共寢，不過，檢方認為兩人有性關係的證據不足，裁定不起訴，卓男則於2015年提起離婚訴訟。

卓男指控說，他飽受蕭女虐待，包括抓姦時，蕭女擅闖屋內咆哮怒罵與錄影，逼他簽署面額共650萬元的支票，控告他通姦罪，檢察官不起訴後，蕭女改向他服役的部隊投訴，害得他被迫退役，蕭女又提起民事訴訟，他飽受虐待而痛苦難耐，已有焦慮、失眠等症狀，聲明法院判決離婚，台中地院一審判他敗訴，他上訴二審。

台中高分院認為，卓男主張他不堪蕭女虐待，卻又沒有舉證蕭女有何言語精神虐待行為，蕭女抓姦時，見卓男與陳女同床共寢，有咆哮、謾罵等舉止，也是「情理之常」，至於蕭女控告卓男，這是行使法律賦予的權利，不是濫訟，都不是「精神虐待」。

法官認為，聯勤調查顯示，卓男與陳女交往時，刻意隱瞞已婚身份，嚴重違反兩性相關規定，且未具悔意，嚴重損壞軍譽，被勒令退役，是自身行為不檢，與蕭女無關，兩人難以破鏡重圓，但婚姻破裂的責任卻是卓男，據此判決卓男敗訴，駁回離婚之訴，可再上訴。