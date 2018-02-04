泰女來台賣淫 皮肉錢竟只能分4成

2018-02-04 14:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕泰國籍女子妮塔雅（音譯）及希莉玟（音譯）去年6月透過賣淫集團以觀光名義來台賣淫。基隆警方獲報後，將兩女連同負責送飯的葉姓男子，逮捕到案。警方偵訊時發現，兩女賣淫價格約為3000元，卻只能分得4成，其他皮肉錢都被仲介抽走，訊後對兩女開罰。葉男則觸犯共同犯圖利容留性交罪，被法院判有期徒刑3個月，得易科罰金。

基隆警方去年接獲線報指出，有一跨國賣淫集團，在市區內以一樓一鳳的方式賣淫。警方派員察看時，發現一名56歲葉姓男子經常出沒該處送便當，確定女子租住處後，等嫖客進到屋內，進入逮人。

葉男偵訊時向警方承認，受雇於一名綽號「小五」的男子，以每天500元的代價負責送飯給賣淫小姐或者幫忙代買生活必需品，雙方詳細的交易細節自己並不清楚，與小五都是利用line聯繫，不知對方真實身分。

25歲妮塔雅因為年紀較輕，每次向尋芳客索取3000元「服務費」，而43歲希莉玟則每次收2800元，但分別都要被抽走1800元、1600元的仲介費。

兩名泰籍女子都向警方承認賣淫，並表示都是用通訊軟體跟小五接洽，每次賣淫的錢收到後，每隔1、2天就由送飯的葉先生取走仲介費，轉交給小五。警訊後，將尋芳客及兩名女子依違反社會秩序維護法開罰。負責送飯的葉姓男子則依共同犯圖利容留性交罪，移送偵辦。

基隆地方法院偵訊後，認為葉男與他人共同為容留女子與他人為性交易，以敗壞社會善良風氣，也助長物化女性歪風，考量他犯後承認犯行，態度良好，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。