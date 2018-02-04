賣場電線起火…北市消防防災演習啦

台北市消防局第四救災救護大隊今天清晨在家樂福北投店，進行「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」，過程逼真，讓員工希望永遠也別用上！（記者陳恩惠翻攝）

2018-02-04 12:55

〔記者陳恩惠／台北報導〕「失火啦，大家快逃！」農曆春節即將到來，為了提供民眾採買年貨一個安全環境，台北市消防局第四救災救護大隊今天清晨，特地利用家樂福北投店開門營業之前，進行「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」，賣場員工共同參與，讓消防局進行一場初期滅火、疏散及救護的防災機會訓練，參與員工直呼「火好可怕！」，同時希望「這些防災知識與技能，能夠永遠備而不用。」

消防演練為力求逼真，針對賣場可能發生內部電器線路溫度異常急劇增高，導致電線短路起火進而引起火災，內部員工發現後，立即啟動自衛消防編組，透過防災中心監控現場狀況隨時通報119，同時結合消防人員一同進行初期滅火、避難逃生、人命救助等多項演練，藉此強化賣場人員面對火災發生時的應變能力。

第四救災救護大隊今天在現場設計7項情境進行演練，分別是「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」、「搶救佈署演練」，藉由本次示範演練，提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化賣場防火管理及消防人員災害搶救之應變能力，提供消費者安全無虞的場所，讓民眾安心過好年。

第四大隊長洪超倫提醒，民眾前往各處公共場所休閒消費時，應注意避難逃生路線及消防安全設備的位置，如遇火災狀況發生，請依照賣場人員引導逃生，切勿慌亂；此外，近日氣溫驟降，在家使用熱水器，電暖器等保暖電器，要保持室內通風，並注意用電安全，如有任何狀況請立即撥打119報案。