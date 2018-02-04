毒蟲遇警拔腿狂奔 衰遇長跑勇警仍遭逮

洪姓毒蟲被移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

2018-02-04 12:47

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市30歲洪姓毒蟲，昨日凌晨開車到蘆洲區找朋友，卻因把汽車違規停在紅線上，引起巡邏警員注意，主動上前勸導，起初洪嫌假意配合，卻趁隙拔腿狂奔，平常訓練有素且經常參加馬拉松比賽的警員陳克軒見狀馬上緊追在後，雙方追逐了400公尺後洪嫌終於體力不支遭逮。

落網後，洪嫌上氣不接下氣地抱怨：「你怎麼那麼會跑？」警方隨後在車內找出多種毒品，當場將他上銬帶回警局。

警方調查，有毒品、槍砲前科的洪男，昨日凌晨1時許，開車夾帶毒品到蘆洲信義路找朋友，中途違規臨停在路邊，恰巧轄區蘆洲派出所警員陳克軒、陳覲于巡邏經過，發現洪男違規停車，主動上前盤查。

警方表示，洪嫌下車後假意接受調查，但卻心不在焉，不斷地左顧右盼，正當一聽見警員用無線電呼叫支援時，洪嫌當場把腿狂奔，平時有在慢跑的警員陳克軒見狀立即從後追趕，追逐了400公尺，洪嫌最後體力不支放慢速度，在蘆洲區民權路遭逮。

警方事後搜索車內，果然搜出4包安非他命、2包毒品咖啡包，偵訊時洪嫌承認犯行，供稱毒品全部為自行施用，得知自己遇到專跑半馬的警員，他只好搖頭苦嘆：「難怪跑不贏！」警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦。

警員陳克軒受訪時秀出2張半馬完賽證明。（記者曾健銘翻攝）

英勇逮捕毒蟲的警員陳克軒是名長跑高手。（記者曾健銘翻攝）

洪嫌最後體力不支，被警員壓制在地。（記者曾健銘翻攝）

監視器拍下雙方追逐過程。（記者曾健銘翻攝）