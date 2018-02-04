海巡官網涉洩密 高雄破獲上千公斤K毒爆案外案

檢警海巡人員在昇利滿號漁船冰櫃底部夾層內查獲高純度之K他命126袋，每袋約10.2公斤，總重1289.6公斤，當場逮捕陳姓船長，並扣押該漁船。（記者黃建華翻攝）

2018-02-04 12:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮高市苓雅警分局會同海巡緝私艦前天在小琉球外海查獲「昇利滿號」漁船涉嫌走私1289.6公斤K他命，陳姓船長與外籍船工等6人被捕，專案小組為緝獲幕後貨主，要求相關單位保密，並拜託媒體記者配合。未料，人還沒抓到，海巡署官網昨竟大辣辣在「查緝成效」一欄公告緝獲這起歷年最大的海上K他命走私毒品案，引發檢方不滿去電，海巡署因此在昨晚緊急將相關訊息下架。

台灣高檢署日前擬定「安居緝毒專案」，並報請行政院核定執行計畫，指定高雄地檢署執行，指派緝毒專組主任檢察官蘇聰榮、檢察官顏郁山利用最新採購之數位鑑識系統及透過大數據過濾漁船進出可疑資料後，鎖定東港籍的漁船「昇利滿號」涉嫌重大。檢方於是指揮高市苓雅警分局、海巡署、東港警分局等單位展開蒐證。

檢、警、海巡2日得知「昇利滿號」漁船在海面上故障失去動力，找來其他漁船拖船，檢、警、海巡認時機成熟，2月2日下午，在高雄外海處，登檢該船，並將該船押回高雄港海巡碼頭，經陳姓船長（男，63歲）同意執行搜索，在該漁船冰櫃底部夾層內查獲以「鐵觀音茶葉」真空包偽裝的高純度之K他命126袋，每袋約10.2公斤，總重1289.6公斤，當場逮捕陳姓船長，並扣押該漁船。

檢察官顏郁山在2月3日訊問後，認陳姓船長涉犯毒品危害防制條例的運輸三級毒品，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。其於5名外籍漁工則裁定責付仲介。

因擔心走漏消息，幕後貨主等其他涉案人員跑掉，檢方破案第一時間就再三要求參與專案的相關單位保密，並拜託聞訊的記者配合先不要報導，沒想到，海巡署的官方網頁昨竟大辣辣在查緝成效重大訊息公然將此事曝光，檢方為此去電，海巡署才在3日晚間把相關訊息下架撤掉，也算是這起破獲海上重大毒品走私的「案外案」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆