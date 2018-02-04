中市警局統計 家庭主婦與退休者最易受騙

2018-02-04 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局分析去年（2017年）假冒公務機關名義的詐騙案件，發現「警察」最常被利用，比例為4成，衍生出「真警察」抓「假警察」的荒謬社會現象，其次為「檢察官」，比例約3成、「健保局」2成；另外，假冒「金管會」件數雖然不高，但一旦詐騙得逞，平均財損金額高達357萬，堪稱「老本一夕蒸發」，台中市一年被騙總金額高達6000萬元，，被騙民眾中，又以家庭主婦或退休的老先生、老太太最多，比例超過5成。

中市警局刑警大隊統計，去年發生於台中市的假冒公物機關詐騙案件，共有205案（部份受害人重複受騙，次數為258次），其中，騙徒假冒警察的比例達4成，且又以假冒雙北警察（新北市與台北市）的比例最高，比例是假冒警察行騙件數的一半，假冒檢察官的比例，則是詐騙件數的3成，又以假冒台北地檢署的比例最高，是所有假冒檢察官詐騙案的6成，最有趣的是，中市警局日前逮捕1名詐欺車手，在身上搜出假冒「北檢」的公文，騙徒辯稱公文是「路上撿的」，經警方調查，他才坦承被捕前數天，他才「面試合格」，詐騙集團要他假冒「北檢檢察官」，從桃園南下台中市取款，沒想到第1次出勤就破功。

至於受騙的民眾，詐騙集團常利用民眾不熟悉司法程序的弱點，恐嚇被害人「你涉入刑案，會被拘提入獄」，引起被害人恐慌，趕緊把錢交給騙徒，被害人中超過5成，退休人員或家庭主婦是主要被騙者，且有8成以上是超過50歲的長者。

中市警局調查，50歲游姓阿嬤日前在家接獲假冒「北檢」的詐騙電話，誆稱在北市涉及擄車恐嚇案件，「帳戶的錢會被凍結」，指示游婦將提款卡及密碼裝袋密封，「會派北檢監管科去拿」，幾日內帳戶存款遭盜領60萬元，氣得痛罵「真嘸良心」。

警方表示，假冒公務機關詐騙手法9成都「打電話」，並以積欠健保或電信費用、涉及刑案監管帳戶、用電話做筆錄、去超商收檢察署或法院傳真等話術，利用民眾信任或畏懼政府機關之心詐騙，警方呼籲，接獲可疑電話時務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

中市警局並傳授「判斷假檢警5大招」：

1.檢警不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄。

2.檢警、法院不會要求至超商接收傳票公文。

3.檢警、法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶。

4.警察機關不會電話轉接地檢署或法院。

5.莫忘「一聽二掛三查證」口訣，撥打110或165詢問。