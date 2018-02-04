幫社區消「毒」 基隆警2天破2起販毒案

警方在謝男的租屋處起出毒品及吸食器。（記者吳昇儒翻攝）

2018-02-04 12:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署近期推動「安居緝毒專案」希望員警深入社區，透過民眾力量，將隱藏在社區內的販毒人口一一揪出。基隆市警三分局2月1、2日，就陸續在轄區內，逮捕一對販毒的毒鴛鴦及一名謝姓毒販，3人均被裁定收押。警方也在3人的藏身處起出帳冊、毒品等證物。

偵查隊長許耀彬表示，要執行安居緝毒專案前，會先請同仁到轄區的大樓內進行清樓，調查承租者的身分以及出入人員是否複雜，細節都必須拜託社區管委會幹部協助，互相合作，掌握情資經蒐證後，再進入社區消「毒」。

此次共破獲兩組販毒集團，都藏匿在社區大樓中，2月1日逮捕的「小可」販毒集團是以46歲謝姓男子為首，謝男打出溫馨關懷服務，每天對藥腳噓寒問暖，偶而就問一下有沒有需要「提神的東西！」，聯繫好之後親自送貨到府，甚至有藥腳缺現金，謝男還同意以網路遊戲幣6萬6000作為代價，交換毒品。

另一組則是基隆地區知名的毒鴛鴦「阿娥姐」集團，專門販毒給5、60歲的藥腳，李姓女主嫌及其周姓男友原本各有家庭，因毒結識後一起販賣牟利，還找來古姓女藥腳一起幫忙送毒。

基隆警方共拘提逮捕4名販毒主嫌及13名藥腳，其中3名藥頭主嫌經法院裁定羈押禁見 。

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