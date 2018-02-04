年關將近 警拉大賣場合辦犯罪宣導

內湖警分局現場設置打卡專區。（記者鄭景議翻攝）

2018-02-04 11:56

〔記者鄭景議／台北報導〕年關將屆，內湖警分局今日下午2時起舉辦「防搶、防竊盜及防詐騙」犯罪宣導活動，並藉活動人潮宣導交通安全，透過與民眾互動方式，提升內湖區居民防範犯罪及行的安全之觀念，達犯罪預防之效用。

內湖警分局指出，民眾習慣於年關前提領現鈔，至各大賣場及年貨大街趕辦年貨，身上現金及財物易成為歹徒覬覦目標，加上各大公司及機關行號發放年終獎金，民眾帳戶不乏數十萬獎金進帳，從而為「詐騙集團」提供更多犯案機會。

本次活動特與內湖區大潤發二店合作，邀請知名內湖跆拳道訓練中心跆拳道表演虎虎生風的空手道表演，讓民眾一飽眼福。現場開放名額供民眾報名參加有趣競賽，分局長亦會蒞臨與民同樂，除此之外，內湖警分局現場設置打卡專區，在現場拍照打卡上傳本分局「內湖波麗士臉書粉絲團」就可以獲得精美紀念品。

好康還沒完！活動中穿插犯罪預防及交通安全有獎徵答活動，現場更準備祈福紅包袋贈送給民眾，現場氣氛熱鬧，還有帥氣美麗的內湖波麗士們等待民眾到來。

內湖警分局表示，為積極推動各項犯罪預防宣導及交通安全，特舉辦各式宣導活動供民眾參與，希望透過活動寓教於樂之方式，讓民眾能學習防搶、防竊盜、防詐騙以及交通安全等知識，讓民眾旺旺過新年!平安過好年！