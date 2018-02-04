牛排館廚師兼車手 詐騙開始暗語「主廚上菜」

警方逮捕25歲柯男（前）、21歲陳男（中）、25歲張男等3名取款車手。（記者姚岳宏翻攝）

2018-02-04 09:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲柯姓男子等3人都是桃園市知名牛排館廚師，卻加入詐騙集團擔任取款車手，為規避警方查緝，還以「主廚上菜」、「今日訂位不多」、「明日晚班而已、食材少」等訊息互相聯繫，警方循線逮人，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，柯男等3人無刑案資料，均為桃園區知名牛排館廚師，今年1月初經遊說，陸續加入詐騙集團擔任車手，3人就像在廚房一樣分工精確，由25歲柯男負責取款、21歲陳男負責把風、25歲張男擔任司機，由於3人默契十足，合作取款迅速，擔任車手才兩週，即得手約新台幣200萬元。

3人如接獲集團上游派工時，更相互用LINE以「主廚上菜」、「今日訂位不多」、「明日晚班而已、食材少」等訊息聯繫，以規避警方查緝。

台北市警方落實「斬手行動」專案，持續清查轄內ATM提領熱點及緝捕車手，根據監視器掌握車號及其行蹤，昨晚兵分三路，前往拘提柯、張、陳等3車手到案，查扣行動電話等贓證物，3嫌到案後供稱每日可獲取約4000元薪資，比起擔任廚師時好賺許多，才下海擔任車手；然遭逮後，獲悉將面臨刑事責任及鉅額民事賠償，均感懊悔不已。

警方根據監視器畫面鎖定分工精確的3嫌，詐騙後開車離開現場。（記者姚岳宏翻攝）

3名車手利用LINE暗語互相聯絡。（記者姚岳宏翻攝）