男見警吞毒包滅證 被催吐送法辦

伍男當警面吞毒包，警訊後依毒品罪嫌送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-02-04 08:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，成功派出所巡邏警網日前晚間9時許，於鳳山區灣頭南巷巡守時，發現1名男子駕駛自小客車速度異常，尾隨至大寮區影七路攔下盤查，不料伍男心虛竟當警面吞毒包，所長曾益章機警發現制止，協助催吐成功以免發生危險，全案依毒品罪嫌送辦。

警方調查，伍姓男子（26歲）於1月30日晚間9時許，駕駛自小客車行駛於鳳山區灣頭南巷，伍男駕車速度異常，成功所所長曾益章見其形跡可疑，尾隨至大寮區影七路盤查身分，警方於伍男車上的座位上發現1包白粉。

警方立即詢問伍男為何物，不料伍男見警心驚，竟隨手將毒品海洛因往口裡吞，意圖湮滅事證，所長立即制止，並協助伍男吐出毒品，以免發生危險，當場查扣海洛因1包0.37公克，並將伍男帶返所偵辦，全案依毒品防制條例偵辦。

警方於壓制逮捕過程中，伍男父母在旁心急及關切，不時喊說：「他不是重大嫌犯，不可以這樣對她」，所長曾益章為避免伍男發生危險，除向他的父母解釋案情並告知「這樣袒護兒子是不對的，不是這樣教兒子的」。

所長當場訓誡伍男「你不可以這樣，在你父母面前這樣做事不對的」，最後伍男三度低頭認錯，並於父母面前向所長認錯並真心悔改，最後於所長及父母協助下順利吐出毒品1包，但伍男已觸犯毒品防制條例，警方仍依規定將他帶所依法辦理，警訊後將他依毒品罪嫌送辦。

警方呼籲大眾法網恢恢、疏而不漏，切莫抱有僥倖心態而觸法，「毒品害人一世，切莫碰毒」拒絕毒品擁抱美好彩色人生。

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