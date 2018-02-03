不諳使用爬梯機摔死漸凍父 孝子獲判無罪謝法官

2018-02-03 23:54

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名王男每日揹罹患漸凍症的老爸上下樓，妹妹看了不忍心，租借一部撐桿式爬梯機給他使用，未料王男不諳操作方式，首次使用就翻落爬梯機，摔死老爸，王男悲慟不已，卻被檢方依過失致死罪起訴，一審雖獲判無罪，但檢方不服上訴，高院認為王男不知操作爬梯機要受訓認證，1日維持無罪判決確定。

王父住在新北中和一處公寓3樓，罹患俗稱漸凍症的僵直性脊椎炎合併脊髓側索硬化症，行動不便，幸有兒子每日幫他洗澡，並揹他下樓活動，照顧得宜，狀況尚可。

王妹不捨老哥每日揹上揹下，過於辛苦，2015年底向新北市輔具資源中心（輔具中心）租借撐桿式爬梯機，輔具中心隨即派廠商把爬梯機送到王家，並當場教導她操作，訓練1小時通過認證。

過了兩天，2016年元旦，王男聽從妹妹的講解，學習如何操作爬梯機，之後實作，欲把爸爸推下樓，未料才下了第一個階梯，整台爬梯機就向前傾，王男抓不住機器，連同一併滾下樓，被繫在機器上的王父撞到顱內出血，頸椎骨折，5日後身亡。

輔具中心出庭指出，這是首次出借撐桿式爬梯機，租約上載明僅限接受過訓練的人使用；廠商也說訓練時有提醒王妹，一定要由認證通過的人才能操作。

王妹否認廠商說法，強調學習時就覺得操作不易，根本不知道要經過認證；王母更表明家人平日都要工作，爬梯機怎麼可能不讓其他家屬使用。王家人對憾事都不願追究。

王男悲痛欲絕，指爬梯機跌落當下，瞬間重力過大，根本拉不住；王男回現場重新操作，按照標準作業程序，撐桿卻卡住，直到廠商工程師接手才排除故障。

法官發現，爬梯機重達35公斤，實際模擬機器向前傾時，連輔具中心的男員工也無法抓住，足證不是1小時的短期教學就可使用，應由專業人員操作較妥適。

法官認為，該款爬梯機只要一操作失誤，就可能發生致命危險，但輔具中心未重複提醒王妹機器只能由通過認證的人操作，王男在不知情情況下使用，才釀憾事，1日判他無罪確定。

據悉，王男為了父親翻修雲林祖厝，當天開心要帶他回去看看，未料發生憾事。法官庭訊聽到王男的種種孝行，一度感動到無法言語，再加上王男確實不知要經過認證才能使用，決定判無罪。案發後，各縣市輔具中心多已停用撐桿式爬梯機。

王男透過律師王泓鑫表示，訴訟曠日費時，生活大受影響，獲悉無罪，感到欣慰，透過律師表達感謝法官之意。