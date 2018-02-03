「摸雞雞流出白白的…」騙5歲女打手槍 補習班狼師假釋

2018-02-03 23:38

〔記者王捷／台南報導〕林姓補習班老師6年前誆騙當時只有5歲的小琪（化名），一起「玩遊戲」，要小琪脫光光躺在教室睡覺，他撫摸小琪的陰部，命令小琪摸他的生殖器。小琪回家告訴家人，「老師的雞雞很長，摸的時候軟軟的，之後就流出白白的東西」，家人一氣之下到分局提告強制猥褻，官司打了2年，林老師被依強制猥褻判處5年2個月徒刑，今年1月法務部核准假釋。

6年前，小琪在台南一間補習班補英文，原本是女老師上課，同年10月間換成林男代課，他在晚間6點到8點左右，帶著5歲的小琪到空教室，騙說要玩遊戲，指示小琪全身脫光，戴眼罩躺在教室睡覺。

林男開始伸手撫摸小琪的外陰部，小琪覺得很痛，但不敢說，她偷偷脫下眼罩，看見林男也脫下褲子，露出生殖器，還要小琪伸手撫摸，讓小琪覺得很噁心，結束後獨自躲進廁所，不敢出來，直到林男勸說後才走出廁所，

小琪父母開車來接她下課時，小琪在車內說出遭到侵害的經過，小琪家人立刻到警分局對林男提告，判決書指稱林男事後覺得很後悔，寫下自白書想與小琪家人和解，但官司到了最高法院，林男卻辯稱他的胯下有胎記，小琪沒有看出來，認為證據力不足，仍被判處5年2個月徒刑。林男今年獲得假釋，假釋期間付保護管束。