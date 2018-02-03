種大麻辯「想觀察生長」 男涉販製獲判無罪理由是…

2018-02-03 23:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市無業詹姓男子前年在網路上使用比特幣購買大麻種子，空運來台灣，再將種子拿回家鄉嘉義栽種，被檢方起訴，詹男到案否認意圖販售大麻，供稱「好奇想觀察大麻生長」，加上現場未搜到烘乾大麻設備，新北地院採信其辯詞，意圖製造毒品罪部分判他無罪，另審酌詹男無前科，僅依私運管制物品進口罪判他徒刑6月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，前年6月，詹男先以1萬5000元購買比特幣，再持比特幣上網購買大麻種子40多顆，空運來台後，詹男將這些大麻種子帶回嘉義，前年8月開始在老家附近的鐵皮屋栽種，同年11月，警方在鐵皮屋搜到12株大麻活植株及種子，檢方依意圖製造毒品罪嫌及私運管制物品進口罪嫌將他起訴。

詹男供稱，他是基於好奇心，想要觀察大麻生長過程才購買種子，還說種植大麻開花後，就是要讓大麻花自然凋謝，打算放到網路跟大家分享種植成果，因為不確定會不會種成功，才會買那麼多顆種子，並無製造販賣毒品意圖。

法官認為，詹男前後供詞一致，加上大麻已種植成功，無需耗時研究其他大麻品種，但他卻繼續栽種不同大麻品種，並在幼苗盆中插上立牌區分，可見詹男稱「想觀察大麻生長」並非不可採信，而且現場並未找到摘下或集中置放的大麻葉片，以及製造大麻菸草等乾燥脫水設備，採尿也未驗出有施用大麻，無證據證明他有意圖製造毒品供自己或他人使用，這部分因此判處無罪。

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