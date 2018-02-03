函送女檢察官法官 曾以相同罪名控被告

2018-02-03 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地方法院法官陳彥志2日不滿女檢察官莊珂惠在法庭上對他嗆聲「腦袋不清楚」，氣得以侮辱公署及公務員罪嫌函送提告。有檢方人員認為，這名法官裁定時太「仗勢」，之前因有被告要求被認罪，質疑法官態度，就被依相同罪嫌移送，雖然被告事後獲不起訴，可是該法官不容威信被質疑就控告，已不是第一次。

彰化法院法官當庭要求法警以現行犯逮捕檢察官，雖未當場執行，破天荒的動作引起司法界震撼，曾與法官陳彥志交手過的檢方人員說，日前偵辦一宗刑事案件，陳法官審理後對被告表示要不要認罪？被告認為陳口氣不好，反駁「為何要認罪？」並質疑法官態度不佳，陳彥志事後以侮辱公署及公務員罪嫌，對被告提告。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，確有此事，不過，當時檢方認為被告不具構成惡意侮辱行為，因此不起訴處分。

林漢強說，院檢對羈押程度見解不同，庭上大聲爭執屢見不鮮，但未曾有因意見不和，法官控告檢察官的事件。不少人認為，這次法官大動作，會加深加深院檢對立，林漢強強調「只是個案」，檢方不會為此樹立原則，畢竟雙方都是善意，沒必要為此傷和氣。

女檢不後悔：保護被害人做應該做的事

經過一日沉澱，檢察官莊珂惠坦承是第一次於庭上爆粗口，但不後悔，認為是為保護被害人做應該做的事，但會思考言行，也會把這個事件當成經驗。