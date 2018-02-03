2/3 今彩539頭獎開出3注！大福彩、大福獎摃龜

2018-02-03 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月3日）開獎的第107000010期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000030期今彩539頭獎開出3注，每注可得獎金800萬，分別由苗栗縣公館鄉館東村5鄰大同路192號的「千萬彩券行」、嘉義縣民雄鄉福樂村埤角2之79號1樓的「福樂彩券商行

」和屏東縣潮州鎮三和里太平路115號的「億得富彩券行」開出。

第107000010期大福彩中獎號碼為：「02、10、11、18、21、32、34，特別號：08」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共91注獲得，每注可得4000元；肆獎共1679注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2655注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第107000030期今彩539中獎號碼為「12、21、24、31、34」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共194注獲得，每注可得2萬元；參獎共5836注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3548注獲得，每注可獲得50元。

第107000030期39樂合彩中獎號碼為「12、21、24、31、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7504注中獎，每注可得1125元。

第107000030期3星彩中獎號碼為「403」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000030期4星彩中獎號碼為「0127」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬500元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」