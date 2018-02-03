無法證明性暗示訊息是她PO 賣淫女獲不起訴

2018-02-03 16:50

［記者謝武雄／桃園報導］手機、網路發達，通訊軟體已經成為色情業者最愛，新北市警方日前在網路論壇以釣魚方式，約出女子在賓館性交易，當女子輕解羅衫準備性交易時，警員出示身分將女子逮捕，警方以違反兒童及少年性剝削防治條例移送，桃園地檢署檢察官認為，無法確認網路性暗示訊息係該女子所PO，女子充其量只是賣淫，全案不起訴。

桃園地檢署已有2起不起訴案例，一起是新店分局警員於去年8月16日登入「GOOGLE網上論壇」網頁，內容提到「最讚好茶色、中俄混血兒、中日混血兒、韓國妹、西班牙混血兒、英國留學生、二線藝人三線藝人等，全套服務：洗香香、LDS（聊天打屁）、愛撫口交按摩S愛愛、無套多P口爆顏射中出SM」等性交易訊息，並以1萬元代價，和28歲蕭姓女子於汽車賓館進行性交易，蕭女當場被警方逮捕。

另一起則是淡水分局警員於去年7月13日登入「貓都論壇」內容則提到「蕎麥妹妹正妹，162cm、40kg、Dcup、20歲、性感、皮膚嫩白、床上狂野、水多穴很敏感、高潮時超級會夾」等性交易訊息，並以5千元代價，和42歲馬姓女子於旅社進行性交易，馬女當場被警方逮捕。

兩女於檢察官訊問時都坦承賣淫，但強調他們只是在應召站工作，按照指示到指定地點賣淫，網路上的暗示訊息並非她們所PO，檢察官也認為，應召集團為避免查緝，分工日細，為避免輕易查緝也會製造各種斷點，鮮有應召女子直接刊登廣告情事，兩女說法、尚屬可採，故全案不起訴。