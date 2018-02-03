80歲老爺爺的「秘密」 竟是對8歲女童伸狼爪

2018-02-03 16:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕老爺爺的秘密，竟是如此齷齪！年近80歲、船員退休的成姓老翁，去年在台中市一家宮廟前偶遇8歲女童，兩人年齡差了10倍，老翁卻以「告訴妳一個秘密」，哄騙女童到暗處脫褲子猥褻得逞，檢警偵查時，他宣稱動機是「無聊」，法院審理時，他雖坦承犯行，卻又宣稱自己年邁疾病纏身，請求先以「情可憫恕」減刑，再宣告緩刑，讓他不用入獄，台中高分院卻認為，老翁對女童「恣意妄為」的惡行，豈有「情可憫恕」之處？依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處徒刑3年2月，可再上訴。

判決書指出，成姓老翁去年1月2日下午在宮廟前廣場，見女童學騎腳踏車，他以「告訴妳一個秘密」的話術，哄騙女童到宮廟偏僻暗處脫褲子猥褻，女童返回廣場後，告訴在涼亭休息的母親「他脫我褲子，摸我尿尿地方」，老翁見事跡敗露，立刻拔腿竄逃，被熱心路人攔下報警。

檢警偵查與台中地院一審時，成姓老翁說詞一再改變，還辯稱「自己無聊」、「只是開玩笑摸她屁股一把」，之後雖坦承猥褻女童，卻又宣稱沒有脫女童褲子，台中地院不採信，判處徒刑3年2月。

老翁上訴二審，指自己有和解誠意，但女童母親不願意而不成，他已近80歲，罹患心臟病、高血壓、糖尿病、高血脂等宿疾，請求法官依刑法第59條，「犯罪之情狀可憫恕者」，先給他減刑，再宣告緩刑，讓他可以不用入獄。

不過，台中高分院認為，老翁一個自認「無聊」的惡行，導致功課很好的女童身心受創，夜間難以入眠，老翁犯罪時，女童母親還在附近，老翁這種「恣意妄為」的惡行，豈是「情可憫恕」？據此維持3年2月的原判，讓老翁入獄反省。