諷刺！毒蟲擁6000元毒品 卻睡紙箱2天沒吃飯

2018-02-03 16:23

〔記者陳薏云／新北報導〕「寧願吸毒不吃飯！」苗栗縣25歲劉姓男子去年跟家人吵架後離家，誤交損友染上毒癮，靠打零工賺錢，卻把錢拿去買毒，新北市新店分局偵查隊落實「安居專案」，查訪新店區治安熱點，意外發現睡在某公寓頂樓加蓋空地的劉男，他身上披著一塊毯子，睡在1坪大的紙箱內，警方搜出價值6000餘元的二級毒品安非他命，身上卻只5塊錢，劉男透露，「我已經兩天沒吃飯了」，沉迷毒品的行徑讓警方直搖頭。

劉男有毒品前科，染上毒癮前是個正常的學生，卻因家庭失和，負氣離家，隻身北上投靠朋友，卻也因此接觸毒品。上月底朋友因故搬家，劉男失去依靠，只好睡在朋友原住處頂樓加蓋的空地，在洗衣機旁放個紙箱，僅1坪大小的位子，劉男就蓋著小毯子席地而睡。過了好幾天的苦日子，才被新店警方偵查隊查到。

警方發現他時，劉男身邊沒有行李，身上只剩5塊錢，另還有一袋飲料，警方在劉男身上搜出2公克安非他命，問劉男，「你沒有錢怎麼吃飯？」他則邊發抖邊說，「我兩天沒吃飯，肚子餓就喝飲料。」

附近王姓鄰居說，有時候會在住家樓下看到劉男晃來晃去，衣物單薄，「還以為是流浪漢」，還說好險警察來把他帶走，不然吸毒的人真的讓人很害怕！

劉男向警方供稱，毒品是上月底在捷運小碧潭站以6000元購得，訊後將劉男依毒品罪嫌送辦。新店警分局說，吸毒者為維續毒癮，往往必須以偷、搶、拐、騙等方法謀取不法利益，警方將會落實「安居專案」，持續追緝上游，摧毀成以販毒者為中心點的犯罪網絡。

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