桃園封城除暴專案 查獲585案、632人

2018-02-03 15:44

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局執行「封城除暴專案行動」成效良好，共動員警力667名，查獲各類案件585件632人，其中檢肅4名治平目標及其共犯計25人到案，3人因重大案件遭羈押，查獲毒品重量1.06公斤，其中，桃園分局查獲種植165株大麻案，主嫌謝姓男子遭收押，另桃園、平鎮、龍潭、楊梅都破獲天道盟組織，減少黑道對地方危害。

「封城除暴專案行動」分2階段實施，第1階段自1月26日至28日，主要是針對轄區治安狀況規劃打擊黑幫行動，第2階段則自1月29日至2月2日止，配合高檢署「安居緝毒執行專案」，總計聲請搜索票40張、拘票86張、執行臨檢處所109處，聯外道路路檢81處，臨檢則以KTV、酒店、旅館及汽車旅館等治安顧慮場所為主，堪稱成果豐富。

其中掃黑部分，桃園分局破獲「天道盟同心會桃園分會行動組」，逮捕以吳姓男子為主6人到案；龍潭分局則破獲「天道盟正義會龍潭組」，逮捕王姓男子等7人；平鎮分局則破獲「天道盟太陽會」，太陽會是以神壇陣頭身份掩護，更仗人多勢眾暴力滋事，由蕭嫌親率手下分持刀械棍棒將被害人毆打重傷，威嚇被害人交出財物等不法侵害，經警方逮捕蕭姓主嫌等9人到案。

楊梅分局則是破獲天道盟正義會，該集團提供小蜜蜂式販毒集團，以「毒品宅急便，安全又方便」為口號，提供在家不用出門就可以買毒品；另桃園警方接獲民眾檢舉在大溪有人栽種大麻，由於大麻是一級毒品，桃園分局立即組成專案小組，最後逮捕謝姓等3名嫌犯，並查扣165株大麻及光照、溫控等設備。

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