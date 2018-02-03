車猛撞碼頭護欄起火側翻 疑因戀人吵架誤踩油門

2018-02-03 15:44

［記者陳恩惠／台北報導］大稻埕碼頭5號水門內，今天凌晨發生一起汽車衝撞廣場水泥護欄，當場起火、側翻的意外事故！所幸黃姓駕駛與女友及時逃離，臉部及四肢僅受擦、挫傷送醫，黃男私下透露，「與女友起口角，一時誤踩油門才釀禍」；警方勘驗車輛，車內赫然發現鋼瓶、氣球，還有把道具槍，雖然黃男酒側值零、否認曾吸笑氣駕車，台北市大同警分局表示，如有吸食將依社會秩序維護法送辦，另將待市府工務局水利工程處提出毀損告訴。

台北市消防局119勤指中心今天凌晨4時49分獲報，北市民生西路底、大稻埕碼頭內，有輛小客車起火翻覆，立刻出動大批人車前往，以強力水柱對著起火的引擎室猛烈噴灑，直到車體未再冒煙為止，並將自行脫困的男駕駛與右座女乘客分送台大及馬偕救治，所幸2人僅手、腳及臉部擦傷，意識清醒無生命危險。

警方調查，27歲黃姓男子今天凌晨，接24歲曹姓女友下班返家，行經北市民生西路時，雙方因故起爭執，原先進入大稻埕碼頭時，就應減速左彎駛進堤外道路往萬華方向，沒想到竟然加速向前衝，直到撞上廣場路緣的水泥護欄才停下。

後方目擊駕駛指出，當時看到前方黃男的車未減速，猛然撞上碼頭廣場路緣水泥護欄的瞬間，車子「轟」的一聲冒出熊熊大火，還因撞擊力道猛烈向左側翻，他與後方駕駛嚇得到超商買礦泉水滅火，所幸消防局據報趕抵撲滅。

警消勘驗車子時，鑑識人員在車後座發現1個疑似笑氣的鋼瓶，還有未充氣的橘色氣球，及1把未具殺傷力的道具槍；黃男酒側值為零，他表示，笑氣鋼瓶是友人寄放，否認駕車前曾吸過笑氣，警方將待黃男傷勢好轉再行製作交通事故筆錄。

相關影音