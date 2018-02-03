9公斤無主毒品警暗中追1年 兩嫌「改邪歸正」仍破功

2018-02-03 15:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟不倒會分子賴駿為、劉俊賢，去年間涉嫌將近9公斤的毒品，藏放在承租的老舊公寓頂樓樓梯間，以避免警方查緝，結果意外被住戶發現報警，損失慘重；兩嫌事後為逃避黑白兩道追緝，特別潛回宜蘭老家，各自從事房仲和雞販等正當行業，希望能讓各方忘記這檔事。結果事隔1年，仍被鍥而不捨的台北市刑警大隊偵二隊緝獲逮捕，讓兩人怨嗟連連。

警方表示，106年1月24日間，北市信義區松德路某公寓頂樓樓梯間，有住戶發現被置放有1只不明大型紙箱，經警方到場勘驗，發現是毒品一粒眠，清點後高達4萬4368顆，總重量達8873公克，但當時並未追查出涉嫌持有毒品者，也無法追蹤出毒品來源。

案經北市刑大偵二隊接手偵辦，並會同台北憲兵隊、文山一分局組成聯合專案小組，在長達近1年的查訪公寓住戶，及調閱周遭監視器等畫面過濾分析，逐步鎖定當時公寓的臨時承租戶賴駿為和劉俊賢，確認對方身分與在宜蘭羅東落腳處後，1日前往緝捕到案。

警方表示，36歲嫌犯賴駿為、劉俊賢，是高中同學，並一同加入天盟不倒會。兩人在去年案發後，認為警方會將全案當成查獲無主毒品案作結案，應該不會找上他們，便潛藏回宜蘭羅東老家藏匿。賴嫌從事正當的房屋仲介工作，劉則經營養殖場作雞販，遠離一切可能讓警方懷疑的不法勾當。

警方調查，賴、劉嫌兩嫌原意圖販賣毒品牟利，但為防制警方查緝，所以將毒品置放在紙箱內，再藏放在公寓頂樓甚少人行經的樓梯間，不料卻被其他住戶無意間發現報警才東窗事發。

警訊中，犯嫌賴、劉兩人矢口否認警方指控，只承認案發期間確曾居住在案發地點的公寓。但警方根據採集扣案證物相關跡證，全案訊後，依涉毒品罪嫌解送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源。

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