拉Ｋ站哨睡著 陸戰隊上兵廢弛職務罪起訴

2018-02-03 15:01

〔記者黃建華／高雄報導〕這款國軍？Ｋ他命毒潮氾濫，國軍戰士居然有人站哨前在營區外的KTV「拉K」，返回營區站哨時茫茫然，僅穿內衣還睡得不省人事，令人懷疑如此軍紀還怎麼保家衛國？

高雄地檢署最近起訴一名服軍械庫衛哨勤務時，在營外拉K而精神萎靡趴睡的薛姓海軍陸戰隊上兵，涉嫌違反《陸海空軍刑法》的衛兵哨兵廢弛職務罪，薛男將面臨5年以下的有期徒刑刑責。

檢方起訴指出，在海軍陸戰隊99旅砲兵營砲三連服役的薛姓上兵（26歲），去（106）年5月30日在營外的某KTV施用三級毒品K他命，當天深夜11點收假，返回營區於翌日服凌晨5點到7點的執行單位聯合械庫的衛哨勤務時，依照規定須穿著整套迷彩服、戴鋼盔與著S腰帶，服勤時需站姿或坐姿，薛姓上兵卻僅穿內衣上哨，且趴在桌上睡得不省人事而廢弛職務，足產生影響槍械庫安全上的危險。

經該單位陳姓下士班長於當天清晨5點半巡查時發現，先是呼叫薛男沒反應，繼而拍打薛男亦無反應，直到陳姓班長搖動薛姓上兵身體方醒過來，但精神依然恍惚，陳姓班長問其是否知道自己在作什麼?薛男竟答「不清楚」。陳姓班長因此向部隊陳姓連長回報上情，經憲兵指揮部高雄憲兵隊偵辦，將薛男移送高雄地檢署。

檢方根據薛男自白坦承休假在營外KTV拉K，以及陳姓班長的證述及軍醫院驗尿報告，將薛姓上兵依《陸海空軍刑法》第34條的衛兵哨兵廢弛職務罪起訴，並聲請簡易判決。

依《陸海空軍刑法法》第34條-衛兵哨兵廢弛職務罪。衛兵、哨兵或其他擔任警戒勤務之人，因睡著、酒醉或其他同類情形，而廢弛職務，足生軍事上之不利益，處5年以下有期徒刑，該名薛姓上兵將面臨5年以下有期徒刑刑責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆