慣竊遭通緝躲網咖被逮 1個月沒洗澡警掩鼻錄供

2018-02-03 13:20

〔記者黃建華／高雄報導〕怎麼又是你！34歲鄭男去年3月在大同一路竊取某部汽車內38萬現金得手，事後被新興警分局中山路派出所員警在網咖逮獲，沒想到鄭嫌不知悔改，日前又趁半夜4點多到新興區南台路，沿路試扳停路旁的汽車門鎖，終於找到一部車門沒鎖的車行竊，可惜這次不像上次那麼好運，僅得手新台幣100元，中山所接獲報案後，調閱監視器影像一眼認出鄭嫌，前天又在一處網咖逮捕他。

鄭嫌落網時渾身散發異味，警方一問才知他窩在網咖已1個月沒洗澡、更換衣物，忍不住掩鼻製作筆錄，訊後依竊盜與竊盜通緝罪送辦。

據了解，警方發現鄭嫌涉及南台路的侵入汽車竊案後，一查資料始知他在去（106）年10月12日因竊盜罪被判刑2月，因未入監服刑而遭高雄地檢通緝，事後循線於前天下午3時許，在三民區三民街網咖內找到鄭嫌，鄭嫌看到又是同一組中山所員警來找他，也乖乖配合至警局說明。

鄭嫌說，這段期間有找了一些臨時工，但都因為體力不好容易覺得累而不想做，只好窩在各處的網咖，因為平常也沒什麼興趣，除了吃飯就是上網，所以網咖是一個很適合他的地方，說著說著就跟員警提到他現在身上的衣服已經穿1個月也沒洗澡，員警說「難怪一直聞到奇怪的味道」，並勸他出獄後好好找個正常的工作重新做人，詢後將鄭嫌依竊盜通緝及竊盜罪移送法辦。

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