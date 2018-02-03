頸刺大麻圖騰 男隱身高級透天社區種大麻園

2018-02-03 12:39

〔記者黃建華／高雄報導〕台南市一名陳姓男子熱愛大麻，不但胸頸間刺青大麻圖騰，還從國外網購種子在住處設溫室種植大麻園，高雄市刑大偵七隊昨前往搜索，當場於陳男住處4樓查獲大麻活株40顆（高25公分）、種植工具一批、成品乾燥大麻花9朵，陳男被逮，辯稱第一次栽種大麻，並未對外販售，警方正擴大偵辦中。

高市刑警大隊偵查第七隊（20分隊）1月間接獲情資得知陳姓男子（38歲）涉嫌栽種大麻案，即組成專案小組偵辦，經明查暗訪發現，陳嫌將大麻園隱身台南市的府安路高級透天住宅社區4樓設立溫室栽種大麻。

專案人員會同屏東縣恆春警分局建民派出所持搜索票，昨一大早頂著低溫寒流埋伏於府安路口，於中午12時許陳嫌之妻出門之際，專案人員一擁而上，專案人員隨即在陳嫌住處透天厝4樓發現40棵活株大麻，另在二樓儲物櫃玻璃瓶內發現9朵已乾燥的大麻花。

經通報高雄警察局鑑識中心到場採證，確認為大麻活株，並依現場所有之種植工具等證物，確認為種植大麻毒品工廠。

陳嫌被逮後向警方供稱，他是從網路上學習種植技術，從外國網站購買大麻種子，並從網站中學習水耕蔬菜技術，未料第一次種植即遭警方查獲，否認有對外販賣大麻。

由於陳嫌所栽種大麻枝葉茂盛，水耕技術純熟，在頸上又有大麻葉之刺青，警方對其供稱「只有一次裁種經驗」存疑，全案訊問後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署，警方將擴大追查是否有大麻毒品外流。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆