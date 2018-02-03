百輛雙B為竹聯雷堂前堂主出殯送行 苗警重兵戒備

2018-02-03 11:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹聯幫雷堂前堂主涂讓麟，因病過世，今天辦理告別式，近千名來自全台各地兄弟好友前往弔謁，他的胞弟、公館油甘觀光果園負責人涂習麟，也安排總價超過2億元的百輛雙B車隊，替哥哥風光送行。苗栗縣警方不敢大意，由刑警大隊、苗栗警分局成立專案勤務，在告別式會場蒐證、監控。

涂讓麟為苗栗縣公館鄉人，為竹聯幫雷堂創堂元老，也曾擔任堂主，在幫內有一定的輩份、地位。他於日前因肝癌過世，享壽63歲，今天辦理告別式，約有近千名來自全台各地兄弟好友前往弔謁；也因人數眾多，告別式會場申請路權、設置在公館鄉119甲線的沿山道。告別式會場除安排有樂儀隊表演，還有總價超過2億元的百輛雙B車隊送行，前往新竹羽化。

苗栗縣警方接獲情資，為遏止黑道趁勢聚眾助長氣焰，由刑警大隊及苗栗警分局成立專案防制編組，事前與喪家協調，並要求配合警方相關攔檢等措施，依法防制不法情事，並強力約制相關幫派、角頭分子遵守「不動員」、「不串聯」、「不以幫派名義參加」等三不原則，並告誡不得動員未成年前往參加喪禮，不准以幫派集團打名號聚眾聯合上香弔唁。

苗栗縣刑警大隊大隊長王耀輝、苗栗警分局長陳國文，於今天也親自到場坐陣，並編排多組警力，在告別式會場及周遭蒐證、盤查、攔檢，嚴密監控。

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