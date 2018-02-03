新竹火車站女廁淫辭穢語 牆上文字令人看了森77

2018-02-03 10:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕火車站女廁竟遭人留下淫辭穢語！民眾每天通勤、位於交通熱點的新竹火車站女廁牆壁最近遭人用紅色簽字筆塗鴉，留下「您們陰道癢癢...我要看你小穴」等淫穢字眼，一名女同學日前如廁，剛脫下褲子轉身撞見，傻眼之餘立刻用手機拍照，上傳知名社群論壇，由於去年底清大才發生偷拍事件，因此女學生的ＰＯ文引起網友齊聲批判，希望警方展開調查，以免女廁內真有偷拍狼。

警方指出，尚未接獲相關報案，已經檢查廁所周邊，並請站務人員清除牆上字跡，推測可能是有心人士趁半夜偷跑進女廁塗鴉，警方定時都會在火車站周邊巡邏，民眾若發現可疑人物，請立刻通知警方。

該名女同學ＰＯ文指出，「禮拜五到新竹車站等車時突然想上廁所，正當我悠閒的關上門，轉身準備脫褲子時，卻看到這個畫面。」

照片中，只見女廁隔間內的牆上，遭人用紅色簽字筆塗鴉，寫著「親愛的美女們好，您們陰道癢癢，我要看你小穴」等極度淫穢字眼，讓女學生傻眼，氣得在ＰＯ文最後寫下「我覺得你比較需要看醫生。」

去年11月，清大圖書館才發生偷拍事件，一名王姓男子常出沒在清大校園，鎖定女學生常出沒又無門禁管制的圖書館，等女學生如廁立刻尾隨進入偷拍，當時警方追查多時，將王男拘捕時，竟從他的個人電腦查扣多達11G、近百幅以上的偷拍影片、圖片，並沿判王男的犯案地點除了清大，還可能包含周邊其他女廁，因此當火車站女廁發生淫穢留言事件時，造成不少網友恐慌與批判。

網友紛紛留言「我從來都不敢上火車站廁所，寧可走到對面的ＳＯＧＯ，這可以跟火車站人員反映了吧，誰曉得有沒有被偷拍」、「以後不敢去上那廁所了」、「有可能被裝針孔」、「沒有人好奇他怎麼可以進廁所寫字嗎？」

  • 民眾每天通勤、位於交通熱點的新竹火車站女廁牆壁最近遭人用紅色簽字筆寫下淫穢字語。（記者王駿杰翻攝）

    民眾每天通勤、位於交通熱點的新竹火車站女廁牆壁最近遭人用紅色簽字筆寫下淫穢字語。（記者王駿杰翻攝）

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