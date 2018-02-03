新竹火車站女廁淫辭穢語 牆上文字令人看了森77

2018-02-03 10:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕火車站女廁竟遭人留下淫辭穢語！民眾每天通勤、位於交通熱點的新竹火車站女廁牆壁最近遭人用紅色簽字筆塗鴉，留下「您們陰道癢癢...我要看你小穴」等淫穢字眼，一名女同學日前如廁，剛脫下褲子轉身撞見，傻眼之餘立刻用手機拍照，上傳知名社群論壇，由於去年底清大才發生偷拍事件，因此女學生的ＰＯ文引起網友齊聲批判，希望警方展開調查，以免女廁內真有偷拍狼。

警方指出，尚未接獲相關報案，已經檢查廁所周邊，並請站務人員清除牆上字跡，推測可能是有心人士趁半夜偷跑進女廁塗鴉，警方定時都會在火車站周邊巡邏，民眾若發現可疑人物，請立刻通知警方。

該名女同學ＰＯ文指出，「禮拜五到新竹車站等車時突然想上廁所，正當我悠閒的關上門，轉身準備脫褲子時，卻看到這個畫面。」

照片中，只見女廁隔間內的牆上，遭人用紅色簽字筆塗鴉，寫著「親愛的美女們好，您們陰道癢癢，我要看你小穴」等極度淫穢字眼，讓女學生傻眼，氣得在ＰＯ文最後寫下「我覺得你比較需要看醫生。」

去年11月，清大圖書館才發生偷拍事件，一名王姓男子常出沒在清大校園，鎖定女學生常出沒又無門禁管制的圖書館，等女學生如廁立刻尾隨進入偷拍，當時警方追查多時，將王男拘捕時，竟從他的個人電腦查扣多達11G、近百幅以上的偷拍影片、圖片，並沿判王男的犯案地點除了清大，還可能包含周邊其他女廁，因此當火車站女廁發生淫穢留言事件時，造成不少網友恐慌與批判。

網友紛紛留言「我從來都不敢上火車站廁所，寧可走到對面的ＳＯＧＯ，這可以跟火車站人員反映了吧，誰曉得有沒有被偷拍」、「以後不敢去上那廁所了」、「有可能被裝針孔」、「沒有人好奇他怎麼可以進廁所寫字嗎？」