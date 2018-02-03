警破地下兵工廠 起獲「口袋裡的大炮」

2018-02-03 09:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵八隊破獲46歲男子林文錤經營的地下兵工廠，起獲號稱有「口袋裡的大炮」罕見仿柯爾特M1908袖珍型改造手槍1枝。

北市刑大偵八隊是根據掌握線報，得知綽號「銅奇」的男子，涉嫌私設地下改造槍械工廠，經追蹤與蒐證，發現對方在新北市中和區利用出租套房為據點掩護，避人耳目。警方日昨前往突襲臨檢，現場起獲仿柯爾特M1908袖珍型改造手槍1枝、彈頭、彈殼及相關改造工具1批。

警方檢視林嫌所改造的柯爾特M1908袖珍型手槍，俗稱柯爾特.25（Colt .25），大小僅約10公分，由於槍身細小的緣故，能很容易藏在口袋內而不顯眼，也因隱密性高且殺傷力強，有「口袋裡的大炮」之稱。

這把柯爾特M1908袖珍型手槍，首次引起各方注意，是2015年美國緝毒單位在一次突襲攻堅行動中，意外在一名33歲女性犯罪對象的陰道中查獲而聲名大噪，槍身內還裝填滿5發子彈，這也代表這把槍枝的袖珍程度。

警訊中林嫌供稱，他因喜歡槍械把玩及炫耀，為求逼真，所以才將購自網路的道具槍換裝，自行製造槍管與鋼製撞針等零組件，因尚未改造子彈成功，所以未曾試射及攜出犯案。

警方對林嫌所述持保留態度，將持續追查有無共犯及槍彈上、下游流向，先依涉嫌槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。