陰道深處驗到客人DNA 酒店妹怒告性侵 案情大逆轉

酒店小姐控訴被性侵。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-02-03 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕有名身材火辣的酒店小姐控訴被胡姓客人性侵，並稱酒店妹沒有權利拒絕客人出場要求，但卻被酒店的經理、媽媽桑、經紀人打臉，胡男也否認性侵，由於酒店小姐的前後說詞不一，法官判胡男無罪。

長期在中國工作的胡姓經理幾年前因返鄉過年回台，當時他和友人在台北市一家酒店消費，花了1萬8000元將小姐帶出場，到別的地方續攤，由於續攤過程中，喝了太多酒，他稱完全不記得發生什麼事，隔天醒來卻被酒店小姐控告性侵，還被限制出境，無法回中國上班，他坦承記不得當時的事、不清楚兩人最後到底有沒有上床，但有給酒店小姐1萬元性交易的錢。

驗傷報告顯示，酒店小姐的陰道採集到了胡男的DNA，但奇怪的是酒店小姐說不清楚當晚的過程，說詞反反覆覆，一下子說被胡男插一、兩下，最後又改口只有被用手撫摸下面。酒店小姐還說店裡的小姐們沒有權利拒絕客人出場要求，但酒店的經理、媽媽桑、經紀人說法一致，強調酒店是高檔的禮服店，小姐可直接拒絕客人出場，也沒有私下談價接S這種事。

法官認為，酒店小姐的證詞前後不一，雖然在她的陰道深部驗出了胡男的DNA，但只能證實兩人有發生關係，無法證實酒店小姐是被性侵，目前已判胡男無罪，全案仍可上訴。