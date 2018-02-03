院檢為一句「你腦袋不清楚」大鬥法 法界：讓全民看笑話

2018-02-03 00:26

〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕彰化地院與地檢署為了「爆粗口」大動干戈！女檢察官莊珂惠涉及公然侮辱法官陳彥志，遭地方法院函送，創下司法人員在法庭上爆粗口而被法院函送的先例，引發司法界大震憾。法界認為，司法官應為社會表率，把「這種小事」鬧大，不論將來檢察官是否被起訴或判刑，都重創「司法威信」。

本案成為2日晚間多個司法臉書論壇的熱議焦點，法界普遍認為，本案檢察官在法官做出裁量後說了「你腦袋有問題」，錯在先，而法官主持法庭，地位凌駕檢察官，當下可以制止，並做「行政裁量」，最好的方式是離開法庭後，提出檢察官不適任的理由，行文彰檢將檢察官更換，這一招就讓檢察官「吃不完兜著走」，結果法官因「檢察官不道歉」，嚥不下這口氣，把事情鬧大，讓全民看笑話。

也有法界人士說，雙方為了這種「小事」而傷和氣，實在沒必要，將來彰化地檢署對於本案得面臨「自己人辦自己人」的尷尬，起不起訴都很為難，檢方傷得很重，而彰化地院法官原本是「公親」，如今變「事主」，把一樁小事變大事，落人口實，函送檢座恐博得「徒然浪費司法資源」罵名。

這名法界人士說，雙方為了「你腦袋不清楚」是否有違「公然侮辱罪」而激辯，將來性侵的嫌疑犯和法警都變成證人，即使做成判決，對雙方都是傷害，這種小案對社會的示範作用不大，而全民只會「看笑話」，民眾會認為「你們司法人員，為了這種事做意氣之爭，其實受害最大的是「司法威信」！