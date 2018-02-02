法律系生稱法官可抓「現行犯」檢座 法界：別放他出來執法

2018-02-02 23:58

〔記者王捷／台南報導〕彰化地院法官今天（2日）當庭下令，逮捕向他嗆「你腦袋不清楚」的女檢察官。有媒體報導，依刑事訴訟法，法官無權逮捕蒞庭檢察官，有個疑為國立大學法律系的學生反問，有哪一條這樣規定？台南法界人士看到這名學生的說法，直呼「千萬別放他出來執法」，依他的邏輯，不小心車禍撞人，難道也要將肇事者視為過失傷害現行犯上手銬、抓起來？

這學生認為，刑事訴訟法第88條第1項明文規定，現行犯不問何人均得逮補，法官當然有權逮捕檢察官！看到這個說法的法界人士感到憤慨，有法界人士指出，並不是每個現行犯都可以逮捕，都要逮捕，那麼車禍撞到人的肇事者、鄰居罵人三字經，是不是都可以上銬逮捕？

依據大法官會議釋字第90號的理由書，現行犯的規定立意，是為了防止犯人逃亡、湮滅罪證，因此，車禍發生時，肇事者客觀上聯絡得到，且無意加害他人、有繪製車禍現場圖拍照存證，可不用依現行犯逮捕，反觀彰檢的檢察官，當庭有錄音、錄影存證，為何檢察官要被當成現行犯逮捕？

台南檢察官指出，除了現行犯的定義外，犯罪發生的主觀、客觀上也要有依據，不能主觀上認為某人犯罪，就任意將人逮捕，恐怕還會衍生其他犯罪問題，當然法律系學生提出的角度，有討論得空間，不過現行犯的解釋，不能只看刑訴法88條字面上的解釋，還要了解立法背後的意義。

這所大學得知法律系學生提出質疑，校方說，目前無法確定學生在學校就讀，學生尚未完成學位，法律上的認知可能沒有這麼深入，要原諒學生有犯錯的空間。