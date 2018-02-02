女檢嗆法官遭函送 彰檢：尊重法院職權

2018-02-02 23:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠，今日為要求聲押一名猥褻兒少案件嫌犯遭拒，不惜與彰化地院法官陳彥廷槓上，當庭嗆聲「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚」，陳姓法官深感受辱，當場要求法警逮捕，雖未當場執行逮捕程序，事後仍以侮辱公署及公務員罪嫌函送地檢署處理。

彰檢晚間9點45分也發新聞稿聲明，莊檢察官是否具侮辱公署之惡意仍有待商榷，本署尊重法院職權，如受理告發將依法分案調查。

莊珂惠檢察官今日上午前往彰化地院偵辦一件兒少保護案件，認為被告犯嫌重大，且有再犯之虞，要求聲押，不過當庭法官陳彥志認為無羈押必要，當庭諭知交保，莊珂惠檢察官不服裁定，氣得當場嗆聲「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚」，法官認為女檢涉嫌侮辱公署，要求道歉，但女檢拒絕，陳姓法官氣得一度要求法警逮捕檢察官。

彰化地院於晚間7點發出新聞稿表示，現場並無當庭逮捕蒞庭檢察官，然檢察官因不服法官裁定，稱「腦袋不清楚」等與法官認為以涉及公然侮辱公署及公務員罪嫌，要求函送地檢署處理。

對此彰化地檢也發出聲明表示，本署認為莊檢察官在執行職務中，對於法官依職權所為裁定內容進行論爭，縱然若干言詞引起承辦法官不快，但是否具侮辱公署之惡意仍有待商榷。法官對於莊檢察官部分情緒性言語，認為涉有上開罪嫌並表示將檢據函送，本署尊重法院職權，如受理告發將依法分案調查。