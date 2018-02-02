2/2 大樂透頭獎、今彩539頭獎 各開出1注

2018-02-02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月2日）開獎的第107000010期大樂透，頭獎1注獲得，可得1億210萬1484元；第107000029期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，分別由台東縣台東市自強里更生路363號的「金錢袋彩券行」、彰化縣員林鎮黎明里中正路1巷18號1樓的「來得發商行」開出。

第107000010期大樂透中獎號碼為：「01、02、10、11、26、43，特別號：40。」頭獎1注獲得，可得1億210萬1484元；貳獎1注獲得，可得276萬6682元；參獎共38注獲得，每注可得4萬2095元；肆獎共74注獲得，每注可得1萬3896元；伍獎共2285注獲得，每注可得2000元；陸獎共2226注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1226注獲得，每注可得400元；普獎共3萬6398注獲得，每注可得400元。

第107000010期49樂合彩中獎號碼為「01、02、10、11、26、43」，四合共3注中獎，每注可得獎金20萬；三合共108注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3377注中獎，每注可得1250元。

第107000029期今彩539中獎號碼為「01、10、13、16、20」，頭獎共1注獲得，可獲得800萬元；貳獎共178注獲得，每注可得2萬元；參獎共5749注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2041注獲得，每注可獲得50元。

第107000029期39樂合彩中獎號碼為「01、10、13、16、20」，四合摃龜；三合共64注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5019注中獎，每注可得1125元。

第107000029期3星彩中獎號碼為「224」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000029期4星彩中獎號碼為「7622」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。