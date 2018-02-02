持槍示威遭「台南刑警」打趴 屁孩糗住院還被抓

2018-02-02 23:26

〔記者王捷／台南報導〕方姓少年與自稱「台南刑警」的徐姓少年一夥人，因贓車起了糾紛，兩派人馬在去年多次械鬥，一次方男被徐男打跑，覺得很丟臉，向角頭借來兩把制式手槍、一把散彈槍拚輸贏，沒想到一到談判地點，方男才剛掏出手槍，就被徐男人馬打趴住院，警方聞訊到場，在方男機車置物箱中找到50多顆子彈及散彈、槍械，方男被打得鼻青臉腫應訊，經過近半年調查，警方逮捕兩派人馬，全案將依組織犯罪偵辦。

方男與徐男隸屬不同的犯罪組織，方男投入職棒簽賭集團旗下，在網路上發球板維生，徐男的犯罪組則屬贓車集團，在各地偷車後「刣肉」，將零組件借屍還魂，改裝成AB車販售，並用通訊軟體自組「刑警大隊」，在外自稱「刑事」招搖撞騙，但雙方除了「本業」外都相當低調，沒有發生任何暴力行為。

不過，竊車集團疑似販售了AB車給簽賭集團成員，兩派人馬起爭執，簽賭集團小弟疑似以低價買了AB車發現問題，但竊車集團不願做售後服務，兩派人馬去年8月到9月，多次在市區械鬥、砸車，引起警方注意。

去年10月間，方男為了討回面子，帶著兩把改造手槍、一把改造散彈槍尋仇，豈料一到現場就遭徐男打趴。暴力事件又找到槍，警方不敢輕忽，找到徐、方兩派人馬，逮捕數名小弟，目前正往組織犯罪方向偵辦。