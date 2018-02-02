美好回憶慘淪詐欺之旅 車手被抓女友秒分手

2018-02-02 21:11

〔記者王捷／台南報導〕傅姓男子的女友吵著要有兩人旅行回憶，但傅男苦無資金讓女友吃好住好，因此加入詐欺集團當車手，由於車手犯案習慣跨縣市提領贓款，正好傅男可以誆女友一起旅行，在旅行期間邊玩邊犯案，足跡遍布桃園、苗栗、台中、台南與高雄，犯下10多起盜領案，一路上傅男瞞著女友交付贓款直到警方將傅男逮捕，女友才知道旅行的意義，兩人感情因此告吹。

20多歲的傅男有傷害、恐嚇等前科，但是遇上了單純的女友，讓他改變很多，脫離不好的朋友專心與女友在一起，女友未滿18歲還沒有工作，女友鼓勵傅男要找正當職業，同時女友也不時嚷嚷要跟傅男到外地旅行，共創兩人的回憶，不過傅男屢屢求職碰壁，不忍心告訴女友。

為了籌錢讓女友過好日子，傅男又與過去的朋友聯絡，友人勸他走歹路賺錢比較快，因此傅男從1月開始加入詐騙集團，擔任車手，由於教戰守則都要求車手要不定期更換地點領錢，才不容易被警方盯上，傅男決定趁勢帶著女友邊旅行邊犯案。

傅男在半個月內行跡遍布5個城市，帶著女友吃好住好，當時女友也懷疑，傅男半個月來都沒工作，怎麼有錢應付旅行開銷，但是傅男總誆騙稱，旅費是之前的存款，讓女友對傅男當車手一事全然不知，雖然傅男得手贓款有10萬多元，但是幾乎全花費與女友共創旅行回憶上。

警方獲報數10筆盜領資料後，終於盯上了傅男，當傅男落網時，身上只剩下1400元，這時女友才恍然大悟，原來這趟旅行是男友的犯案足跡，警方訊後傅男當庭被收押，為了這趟旅行，不只女友離開、賠錢，過年還得在看守所度過。